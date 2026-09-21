Украина с августа лишилась возможности экспортировать чугун на мировой рынок Украинские металлургические предприятия в августе не экспортировали товарный чугун, сообщил .
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