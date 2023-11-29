Путин анонсировал стипендию для аспирантов в 75 тысяч рублей

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. За приоритетные исследования аспиранты смогут рассчитывать на стипендию до 75 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус».
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