Путин анонсировал стипендию для аспирантов в 75 тысяч рублей

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. За приоритетные исследования аспиранты смогут рассчитывать на стипендию до 75 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус».