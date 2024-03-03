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Что показала история с похоронами Алексея Навального

Что показала история с похоронами Алексея Навального

о Она показала, что сторонников Навального в России многие десятки или сотни тысяч, как бы ни изгалялась власть, устами прыщавых подростков или выживших из ума пенсионеров убеждая население, что на прощание с А.

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