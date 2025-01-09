Губернатор ХМАО дал мэрам поручение в преддверии Крещения

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил мэрам в преддверии крещенских праздников уделять особое внимание состоянию улично-дорожной сети, безопасности югорчан и оперативно реагировать на все возникающие вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии