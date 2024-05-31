«С мужем нет ничего общего, кроме его тотального контроля. Как вырваться на свободу?»

Я никак не могу найти точек соприкосновения с мужем. У него совсем нет никаких интересов. По его мнению я должна всегда находиться с ним рядом, уделять ему должное внимание, не работать, не заниматься спортом.
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