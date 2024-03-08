Broadcom прогнозирует рост продаж чипов ИИ на $10 млрд

Broadcom ожидает в этом году выручку от продаж чипов, связанных с искусственным интеллектом, в размере 10 миллиардов долларов, но ее акции упали после того, как прогноз технологической компании на год не впечатлил инвесторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)