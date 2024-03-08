Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Broadcom прогнозирует рост продаж чипов ИИ на $10 млрд

Broadcom прогнозирует рост продаж чипов ИИ на $10 млрд

Broadcom ожидает в этом году выручку от продаж чипов, связанных с искусственным интеллектом, в размере 10 миллиардов долларов, но ее акции упали после того, как прогноз технологической компании на год не впечатлил инвесторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх