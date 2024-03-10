НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Мозалев о жюри на шоу-турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно»

9 марта фигурист представил номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек». За свое выступление он не получил баллов от жюри, в состав которого вошли актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, балетмейстер Борис Эйфман, артист балета Ким Кимин, хореограф Алла Сигалова, оперная певица Аида Гарифуллина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх