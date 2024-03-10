Мозалев о жюри на шоу-турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно»

9 марта фигурист представил номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек». За свое выступление он не получил баллов от жюри, в состав которого вошли актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, балетмейстер Борис Эйфман, артист балета Ким Кимин, хореограф Алла Сигалова, оперная певица Аида Гарифуллина.
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