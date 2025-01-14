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В Госдуму внесли законопроект с предложением делиться с россиянами доходами от нефти

В Госдуму внесли законопроект с предложением делиться с россиянами доходами от нефти

Правительство выразилось против такой идеи. Депутат от КПРФ и член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Анжелика Глазкова внесла в парламент законопроект по созданию Фонда социальной справедливости, сообщает «Российская газета».

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