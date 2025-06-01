Скрытая слежка на смартфоне: как распознать и обезопасить себя

Специалисты раскрывают признаки того, что смартфон может быть взломан и за вами следят. От подозрительной активности до утечки личных данных – как вовремя обнаружить проблему и защитить свои данные?Специалисты по защите информации поделились рекомендациями о том, как выявить на смартфоне признаки скрытой слежки.