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Царьград

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Скрытая слежка на смартфоне: как распознать и обезопасить себя

Скрытая слежка на смартфоне: как распознать и обезопасить себя

Специалисты раскрывают признаки того, что смартфон может быть взломан и за вами следят. От подозрительной активности до утечки личных данных – как вовремя обнаружить проблему и защитить свои данные?Специалисты по защите информации поделились рекомендациями о том, как выявить на смартфоне признаки скрытой слежки.

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