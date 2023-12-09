НБА не будет наказывать Гидди за связь с несовершеннолетней до окончания расследования

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига не будет принимать дисциплинарных мер по отношению к форварду «Оклахомы-Сити Тандер» Джошу Гидди, пока не завершится расследование его возможной связи с несовершеннолетней девушкой.
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