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Север Пресс

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Рыбаки Аксарки намерены достичь улова в 800 тонн

Рыбаки Аксарки намерены достичь улова в 800 тонн

Промысловый сезон на Аксарковском рыбопромысловом предприятии подходит к концу. В сети уже попали почти 630 тонн рыбы, а план по ценным породам выполнен полностью, сообщил «Ямал-Медиа.

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