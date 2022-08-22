Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2022"

В рамках форума проведено 340 мероприятий. Всего за шесть дней было проведено 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.
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