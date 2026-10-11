ИИ против дефицита кадров: на что способен нечеловеческий разум

Иосиф Дискин: Уже сегодня можно роботизировать почти все массовые специальности Георгий Смирнов Фото: Pogiba Alexandra / news.
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