Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Днепропетровске рассказали о страшных разрушениях «Южмаша» после росийского удара

В Днепропетровске рассказали о страшных разрушениях «Южмаша» после росийского удара

В результате комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в июле был нанесён страшный ущерб украинскому ракетостроению, однако, судя по всему, на кадровый потенциал это недостаточно повлияло.

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