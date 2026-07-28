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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о голе «Ахмата»: «Зачем Джикия пятился назад? Вы 32-летний защитник, 10 лет в футболе в качестве защитника – сделайте шаг вперед, и мяч врежется в вас»

Тимур Гурцкая оценил действия защитника « Локомотива » Георгия Джикии в моменте с голом « Ахмата » в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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