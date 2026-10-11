3 причины, почему не стоит приглашать в гости даже близких людей — дело вовсе не в экономии

Есть люди, которые обожают гостей — они заранее выбирают посуду, покупают вкусное и радуются встрече.
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