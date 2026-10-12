Семейный фильм «Мой друг, кот и Пушкин» получил приз зрительских симпатий на XIII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» в Саратове.
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