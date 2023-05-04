Зайон Уильямсон заметно похудел

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон находится в отличной форме перед межсезоньем. В сети появились фотографии баскетболиста, на которых Уильямсон выглядит заметно похудевшим.