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Культуромания

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На сцене Мариинского пройдет творческая лаборатория, посвященная будущему фильму «Лавр»

На сцене Мариинского пройдет творческая лаборатория, посвященная будущему фильму «Лавр»

На новой сцене Мариинского театра пройдет творческая лаборатория, посвященная фильму «Лавр» по книге Евгения Водолазкина.

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