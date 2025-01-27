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В России призвали не подписывать мир с Украиной без Одессы, Николаева и Приднестровья

В России призвали не подписывать мир с Украиной без Одессы, Николаева и Приднестровья

На переговорах между Россией и США должны быть обсуждены темы будущего Одесской, Николаевской областей и Приднестровья.

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Комментарии
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Eduard
Согласен!
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1 д.
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После этого можно будет говорить об организации даже саммита на высшем уровне в формате США – Россия – Украина, где пройдет встреча Трампа, Путина и Зеленского. И там собираются обсуждать все вопросы два легитивных президента и плюс один который имеет статус просроченного, не имеющего права подписывать международные договора. Значит это будет липовый договор, не имеющий юридической силы. И право его не соблюдать Украиной очень быстро проявится.
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1 д.

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