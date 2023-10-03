Отар Кушанашвили высказался о скандальном браке Славы Комиссаренко

Скандальный журналист Отар Кушанашвили прокомментировал скандал. Только ленивый не обсудил брак Славы Комиссаренко, который обернулся скандалом — через неделю после свадьбы комик узнал, что жена предоставляла секс-услуги.
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