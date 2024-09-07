Врач рассказала о продуктах, помогающих укрепить иммунитет осенью

Рекомендуется увеличить потребление цитрусовых.Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова поделилась советами по укреплению иммунитета через правильное питание.
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