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Царьград

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Врач рассказала о продуктах, помогающих укрепить иммунитет осенью

Врач рассказала о продуктах, помогающих укрепить иммунитет осенью

Рекомендуется увеличить потребление цитрусовых.Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова поделилась советами по укреплению иммунитета через правильное питание.

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