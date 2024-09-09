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Орловские новости

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В Орле для представителей бизнеса организуют стратегическую сессию

В Орле для представителей бизнеса организуют стратегическую сессию

Кластер Легкой промышленности: что это такое? Зачем вступать в кластер и какие возможности он дает? Успешные проекты, реализованные внутри кластера или как перенять опыт у более опытных резидентов кластера?Кластер Легкой промышленности: что это такое? Зачем вступать в кластер и какие возможности он дает? Успешные проекты, реализованные внутри кластера или как перенять опыт у более опытных резидентов кластера? Ответы на эти и многие другие вопросы из области легкой промышленности вы сможете получить на стратегической сессии «Кластер легкой промышленности как единая коммуникационная площадка».

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