В Орле для представителей бизнеса организуют стратегическую сессию

Кластер Легкой промышленности: что это такое? Зачем вступать в кластер и какие возможности он дает? Успешные проекты, реализованные внутри кластера или как перенять опыт у более опытных резидентов кластера?Кластер Легкой промышленности: что это такое? Зачем вступать в кластер и какие возможности он дает? Успешные проекты, реализованные внутри кластера или как перенять опыт у более опытных резидентов кластера? Ответы на эти и многие другие вопросы из области легкой промышленности вы сможете получить на стратегической сессии «Кластер легкой промышленности как единая коммуникационная площадка».