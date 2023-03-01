Ванесса Брайант урегулировала иск о фотографиях крушения вертолета на 28,85 млн долларов

Ванесса Брайант урегулировала свои претензии к округу Лос-Анджелес на 28,85 миллиона долларов за фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли ее муж, легенда «Лейкерс» Кобе Брайант, их 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.