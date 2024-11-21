Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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50 РЕЖИССЁРОВ ОТКАЗАЛИСЬ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ЖИГУНОВА ПРО ДОНБАСС И СВО

50 РЕЖИССЁРОВ ОТКАЗАЛИСЬ СНИМАТЬ ФИЛЬМ ЖИГУНОВА ПРО ДОНБАСС И СВО

Актёр Сергей Жигунов рассказал, что столкнулся с проблемой при поиске режиссёра для своей многосерийной картины "Порода", сюжет которой связан с историческими событиями, происходившими последние сто лет в Донбассе, а также с проведением СВО.

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Комментарии
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Андрей
вот лицо нашей культурки.Подавляющее большинство ждуны и сволочи.
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17 час.

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