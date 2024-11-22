Историческое достижение Республики Молдова на турнире в Болгарии

Молдова заняла шестое место среди стран на третьем открытом турнире Taekwon-Do Balkan Cup в Софии. Молдавские спортсмены продемонстрировали отличные результаты, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей.
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