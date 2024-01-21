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В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе обозначил «явным перебором» петицию о наказании проводницы компании «Российские железные дороги», которая выбросила кота Твикса из поезда на мороз в Кирове.

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Комментарии
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нина сафронова
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19 час.
Леонид Никитин
Надо наказать, об этом вся страна знать будет и в следующий раз люди при несении своей службы думать начнут о последствиях.
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18 час.
людмила макарова
Да я бы за свою Клеопатру саму проводницу выкинула
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17 час.

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