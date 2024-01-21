В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и прессой Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе обозначил «явным перебором» петицию о наказании проводницы компании «Российские железные дороги», которая выбросила кота Твикса из поезда на мороз в Кирове.
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