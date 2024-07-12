Миноритарии подали в суд на новых владельцев «Яндекса»

Около ста миноритарных акционеров нидерландской Yandex N.V., не получивших ценные бумаги российского «Яндекса» в рамках обмена, 10 июля подали иск в Арбитражный суд Москвы к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум.
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