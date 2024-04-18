Владислав Шориков: Доступные энергоносители – залог прогресса

До 2026 года планируется обеспечить 100% газификацию районных центров Тверской области. Оперативные задачи были рассмотрены 16 апреля на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
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