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"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

"Что мы будем делать, если Россия войдет". Британская Таймс рассказала, по какой причине в Латвии втрое выросла цена на советские гаражи

Сегодня в британской Таймс была опубликована очень показательная статья с вот таким заглавным фото, которое, невзирая на известную американскую фразу на распахнутой двери и маленький российский триколор, было сделано совсем на другом континенте.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Как хорошо то!  И не надо на люстрацию тратиться,  и на денацификацию- самоочистка произойдет за счет латышей!
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20 час.
Natalija Osminina
Вообще-то украинцы в Прибалтике говорят исключительно на русском)))
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20 час.

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