Пока едет скорая. Жители Алтая охотно оказывают помощь другим, следуя инструкциям врачей

С марта в крае работает служба сопровождения: тем, кто звонит в скорую помощь, предлагают поучаствовать в спасении больного С марта 2025 года 60 жителей Алтайского края, вызывая скорую другому человеку, согласились сами оказать ему первую помощь.
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