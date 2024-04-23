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Друг Еремина назвал его гибель невосполнимой утратой

Друг Еремина назвал его гибель невосполнимой утратой

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший при ударе FPV-дрона во время съемок репортажа в Запорожской области, был разносторонним и оптимистичным человеком, рассказал его друг Руслан Мажгихов.

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