Друг Еремина назвал его гибель невосполнимой утратой

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, погибший при ударе FPV-дрона во время съемок репортажа в Запорожской области, был разносторонним и оптимистичным человеком, рассказал его друг Руслан Мажгихов.
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