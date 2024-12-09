Big Data МТС разработала новое решение для предупреждения банков о мошенниках

Команда Big Data МТС Скоринг представила сервис для борьбы с телефонными мошенниками, с помощью которого банки будут получать уведомления в реальном времени о подозрительных действиях со своими клиентами, сообщает пресс-служба компании.
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