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Big Data МТС разработала новое решение для предупреждения банков о мошенниках

Big Data МТС разработала новое решение для предупреждения банков о мошенниках

Команда Big Data МТС Скоринг представила сервис для борьбы с телефонными мошенниками, с помощью которого банки будут получать уведомления в реальном времени о подозрительных действиях со своими клиентами, сообщает пресс-служба компании.

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