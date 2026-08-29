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Несекретные материалы

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Как Мурманск может стать логистическим спасением России

Как Мурманск может стать логистическим спасением России

Балтийское море де–факто превратилось для НАТО во «внутреннее» после милитаризации Финляндии и Швеции, а Черноморский бассейн находится под перманентной угрозой украинского ракетно–дронового террора.

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