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Русские бодибилдеры выступят на Чемпионате Европы с флагом: детали участия

Русские бодибилдеры выступят на Чемпионате Европы с флагом: детали участия

Международная федерация бодибилдинга подтвердила участие русских спортсменов в чемпионате Европы под национальным флагом.

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