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Регионы России

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Беспилотные летательные аппараты атаковали склады и жилые дома в Свердловской области

Беспилотные летательные аппараты атаковали склады и жилые дома в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о налете беспилотных летательных аппаратов на регион, в результате которого обломки дронов вызвали пожар на автостоянке.

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