Потому что без воды...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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— Скажите, сэр, почему вы решили развестись со своей русской женой?— Да она утром в душ, вечером в ванну.

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Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Да и есть ли эти бани, куда сходить, в России в одном Краснодарском крае больше бань, чем во всей Европе.
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1 д.
Игорь Прийма
А &quot;крайние&quot; люди севера говорят --- меньше моишься, меньше болеешь, видимо этим и руководствуются гейропейцы....😜
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1 д.
а
айрат
У нас в Сибири у каждого сибиряка во дворе своя баня!
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20 час.

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