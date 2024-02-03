— Скажите, сэр, почему вы решили развестись со своей русской женой?— Да она утром в душ, вечером в ванну.
Потому что без воды...
Комментарии
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Stilianos Kanakidis
Да и есть ли эти бани, куда сходить, в России в одном Краснодарском крае больше бань, чем во всей Европе.
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1 д.
Игорь Прийма
А "крайние" люди севера говорят --- меньше моишься, меньше болеешь, видимо этим и руководствуются гейропейцы....😜
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1 д.
а
айрат
У нас в Сибири у каждого сибиряка во дворе своя баня!
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20 час.
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