Туризм в Архангельской области планируют развить за 390 млн рублей

Архангельская область в 2025-2027 годах получит субсидию до 390 млн рублей на развитие туризма с учетом перспектив отрасли, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Александром Цыбульским.
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