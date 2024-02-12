«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации по делу о вывозе 59 бортов за рубеж

ФСБ возбудила уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации после вскрывшихся фактор незаконного вывоза 59 воздушных судов с территории России.
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