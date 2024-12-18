Нечаев предложил больше зарабатывать «на чужих», а не на своих

Партия «Новые люди» предлагает повышать налоги не для российских бизнесменов, а для иностранцев. Об этом лидер партии Алексей Нечаев заявил сегодня с трибуны Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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