Хакеры The Infraud Organization заключили досудебное соглашение

Члены хакерской группировки The Infraud Organization в понедельник, 24 января, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на ее предполагаемого основателя Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество.
Члены хакерской группировки The Infraud Organization в понедельник, 24 января, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на ее предполагаемого основателя Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество.
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