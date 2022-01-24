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Хакеры The Infraud Organization заключили досудебное соглашение

Хакеры The Infraud Organization заключили досудебное соглашение

Члены хакерской группировки The Infraud Organization в понедельник, 24 января, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на ее предполагаемого основателя Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество.

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