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Жена обижена: своему сыну от прошлого брака муж дорогой подарок купил, а ее сыну — нет

Жена обижена: своему сыну от прошлого брака муж дорогой подарок купил, а ее сыну — нет

— …Своему ребенку от первого брака муж летом на день рождения гироскутер купил! – рассказывает тридцатипятилетняя Вероника.

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Марина Томашевская
Мать алименты не платит, соответственно эта обязательная часть её дохода идёт во вторую семью. По логике вещей мальчикам надо было делать одинаковые подарка, тем более они между собой знакомы и более дорогой подарок не нанёс бы материального урона семье. Значит в семье не всё согласовано.
Лада Мира
По вашему и она сама ребенку мужа должна была бы подарить из своего кармана на ДР подарок тысяч на 10-15. Логично ?
Лада Мира
Ерунда ни о чём
Alla
Женщина не имеет своего дохода, так как сидит в декрете , бюджет у них со вторым мужем общий, поэтому справедливо и суммы на подарок детям выделять равные. Что такое пару тысяч рублей в наши дни?! Ничего... Смешно на такие деньги покупать подарок на День Рождения родному сыну...
Татьяна Рогозинская
Эта женщина как я поняла и не собирается работать от слова вообще. Так что с какой такой стати подарки должны быть одинаковыми.Пусть идет работать и покупает своему ребенку то,что сочтет нужным.
Виктор Белогорцев
а с какого перепуга той муж что-то должен твоему ребенку? ты своему сыну не платишь даже алиментов тебе муж запрещает? ты что подарила сыну мужа? мало того ты сама на содержании мужа твой муж ничего не должен твоему сыну даже если бы он жил с тобой вопрос о подарке своему сыну решай с отцом, но не с мужем

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