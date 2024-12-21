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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Синицына: «Боролась в каждом элементе, но к концу силы покинули, к сожалению, не до конца справилась с программой»

Фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. Перед последней разминкой она идет четвертой.

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