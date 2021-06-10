Американские читатели обрекли Байдена на поражение на встрече с Путиным

9 июня президент США Джозеф Байден заявил, что на предстоящей встрече он напомнит президенту Российской Федерации Владимиру Путину "о том что ему следует знать", но при этом Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой, передает издание Fox News.
9 июня президент США Джозеф Байден заявил, что на предстоящей встрече он напомнит президенту Российской Федерации Владимиру Путину "о том что ему следует знать", но при этом Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой, передает издание Fox News.
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