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Американские читатели обрекли Байдена на поражение на встрече с Путиным

Американские читатели обрекли Байдена на поражение на встрече с Путиным

9 июня президент США Джозеф Байден заявил, что на предстоящей встрече он напомнит президенту Российской Федерации Владимиру Путину "о том что ему следует знать", но при этом Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой, передает издание Fox News.

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