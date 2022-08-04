Газета.ру

7 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нормальный вид. Обычно так и представляют террористов. Взять хоть главаря косоваров или главарей из сектора ГАЗА или ...Ведущий Sky News ...
  • Георгий Михалев
    Посмотрим что ты запоешь, когда тебя обосрут народные массы.Семенович заявила...
  • Георгий Михалев
    Правильно, в итальянские кандалы укроскотов.В Италии россиянк...

Авианосная ударная группа Соединенных Штатов остается у берегов Тайваня

Авианосная ударная группа Соединенных Штатов остается у берегов Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения останутся у берегов Тайваня для отслеживания обстановки, сообщают РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх