Авианосная ударная группа Соединенных Штатов остается у берегов Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения останутся у берегов Тайваня для отслеживания обстановки, сообщают РИА "Новости".