Народные приметы 15 марта: что можно и нельзя делать на Федота Ветроноса

Народное торжество под названием Федот Ветронос отмечают 15 марта, ранее его справляли 2 марта.Какой сегодня праздник? Народное торжество под названием Федот Ветронос отмечают 15 марта, ранее его справляли 2 марта.
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