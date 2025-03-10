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Народные приметы 15 марта: что можно и нельзя делать на Федота Ветроноса

Народные приметы 15 марта: что можно и нельзя делать на Федота Ветроноса

Народное торжество под названием Федот Ветронос отмечают 15 марта, ранее его справляли 2 марта.Какой сегодня праздник? Народное торжество под названием Федот Ветронос отмечают 15 марта, ранее его справляли 2 марта.

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