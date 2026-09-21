Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "в связи с возросшим числом запросов со стороны учащихся, с 1 сентября нового учебного года в российских школах появится курс арабского языка"(с)И тут всем стало ясно, что Россия это Европа.
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