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РЖАКА

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Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.

Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "в связи с возросшим числом запросов со стороны учащихся, с 1 сентября нового учебного года в российских школах появится курс арабского языка"(с)И тут всем стало ясно, что Россия это Европа.

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