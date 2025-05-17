Театр абсурда
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Театр абсурда

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ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

ВС РФ за ночь уничтожили вооружения, накопленные ВСУ во время перемирия

Отмечается, что Западная Украина теряет западное вооружение из-за ударов российских дронов. В частности, в ночь на 14 мая Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли около 45 ударов по военным целям в 13 украинских областях.

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