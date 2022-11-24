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Сколько ещё нами будут торговать в открытую?

Сколько ещё нами будут торговать в открытую?

Нет, честно говоря, понимание происходящего куда-то уходит. Вместе со здравым смыслом. Наверное, как и у всех нормальных людей, которые пытаются сложить какую-то внятную картинку без помощи Конашенкова и Подоляки.

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