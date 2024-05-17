Киберэксперт: ИИ сможет заменить специалистов в ряде областей

Директор по продукту FABULA AI (поставщик в Россию нейросетей для бизнеса, социальной сети с AI-инструментами для контент-мейкеров) Родион Кадыров заявил, что в ближайшие три года искусственный интеллект (ИИ) может заменить водителей общественного транспорта.